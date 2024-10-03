Завершить подключение Петрозаводска к теплу планируют в пятницу

В Петрозаводске завершаются работы по подключению домов к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

К настоящему времени к теплу подключены все школы и детские сады города, а также 86% жилых домов. Закончить основные работы планируют в пятницу.

Низкий процент готовности на данный момент демонстрируют управляющие компании «Жилой дом плюс» и «ПетроГиц». Эти организации поставлены на особый контроль и докладывают о проведенных мероприятиях каждый час. // Фото «Петрозаводск говорит»