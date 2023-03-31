— 90-й день года, до Нового года осталось 275 дней;

— Международный день резервного копирования — день бэкапа;

— день моллюсков в ракушке, значит, и нашей карельской жемчужницы;

— 190 лет назад, в 1833 г., в России отменена государственная монополия на театральные представления;

— 130 лет назад, в 1893 г., Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку «молнию»;

— 105 лет назад , в 1918 г., США впервые переходят на летнее время;

— 105 лет назад, в 1918 г., в Петрозаводске образован Социалистический союз молодежи.

— 100 лет назад, в 1923 г., Муссолини ограничивает рабочий день в Италии 8-ю часами;

— в этот же день в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов;

— 80 лет назад, в 1943 г., завершилось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Ржевская битва. Наши потери только в Ржевско-Вяземской операции (2–31 марта 1943 г.) составили 138577 человек;

— 20 лет назад, в 2003 г., в Париже высшим званием «Артист ЮНЕСКО во имя мира» награжден художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.