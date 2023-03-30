Андрей Клочков: «А реально люди скрипят зубами»

Текст и фото: Антонина Кябелева

29 марта в петрозаводской администрации состоялось совещание, где обсуждалось будущее городской трассы «Фонтаны». В мероприятии участвовали представители городской общественности, бизнесмены, профессиональные спортсмены.

Мероприятие получилось интересное и местами неожиданное. Во-первых, чиновники и городские активисты представили две прямо противоположные трактовки реальности. Во-вторых, удалось «вытянуть» информацию, касающуюся не только того, что хотят сделать на трассе, но и сколько это стоит. Названая сумма многих заставила призадуматься. Оказалось, что уже есть и проект, и проектно-сметная документация. В-третьих, выяснились подробности инвестиционного проекта, который директор АО «Петрогранит» Дмитрий Фабрикантов решил реализовать на «Фонтанах».

Заместитель мэра Петрозаводска Наталья Кармазина долго говорила о важности лыжни «Фонтаны» для жителей карельской столицы. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский даже был вынужден напомнить, что цель совещания - рассказать о концепции развития «Фонтанов». Кармазина сообщила, что работы по развитию трассы «Фонтаны» разбили на три части. Первый этап затронет только 2,7 километра от стартовой поляны до развилки. Заместитель мэра вскользь упомянула, что уже есть проектно-сметная документация, в бюджете выделены деньги, а работы начнутся в 2023 году.

Она заверила, что проект соответствует всем экологическим требованиям, «чтобы эти слухи, которые возникали в начале прошлого сезона, что какие-то будут излишне урбанистические решения приняты, они даже не появлялись».

Поэтому, продолжила Кармазина, отработку второго и третьего этапов отложили. Как логически связаны решение отложить разработку второго и третьего этапов на будущее и слухи о подстерегающей «Фонтаны» урбанистике, заместитель мэра не пояснила.

«Несмотря на то, что проект уже существует, мы прислушиваемся к инициативе горожан», - заметила Кармазина. По ее словам, петрозаводчане хотели бы «трассу замкнуть еще и с Кукковкой», чтобы из микрорайона можно было добраться на лыжах до «Фонтанов». Но главная цель городской администрации – сделать трассу круглогодичной.

Любарский добавил, что для реализации первого этапа есть и проект, и деньги, для реализации второго этапа есть понимание, что нужно делать, но нет денег, а с третьим этапом, как выразился мэр, «ситуация самая сложная». Он пояснил, что под третьим этапом, как минимум, подразумевается возможность жителей Кукковки и ТИЗ «Усадьба» «пройти против часовой стрелки и оказаться на «Фонтанах».

Так как ничего конкретного представители общественности не услышали, они попытались выяснить подробности у разработчика проекта - директора ООО «Основа» Владимира Петрова. Интересно, что он тоже не углублялся в детали, рассказав о проекте только в общих чертах. Петров сообщил, что планируется сделать часть трассы от стартовой площадки до развилки круглогодичной, «чтобы комфортно было всем»: и велосипедистам, и пешеходам, и мамам с колясками. Даже Любарскому эта информация показалась слишком куцей, и он попросил сообщить хотя бы о сроках проведения работ. По словам Владимира Петрова, реализация первого этапа должна завершиться в течение 12 месяцев.

Представитель КРОО «Велодвижение Карелии» Анастасия Неровная поинтересовалась, сколько стоит реализация первого этапа. Парадоксально, что Петров сам не решился назвать сумму, хотя являлся разработчиком ПСД.

«Если говорить про первый этап, то ориентировочная стоимость, про которую мы говорим по ПСД, порядка 60 миллионов»,

- помогла Наталья Кармазина.

Она заметила, что «это не конечная сумма».

Чувствовалось, что названная сумма присутствующих в зале городских активистов впечатлила. Владимир Любарский согласился, что «сумма немалая». Деньги, по его словам, заложены в субсидию на социально-экономическое развитие Петрозаводска. Естественно, присутствующих интересовало, на что конкретно будут истрачены бюджетные деньги. Выяснилось, что освещение лыжни останется прежним. Но, усомнились активисты, неужели модернизация пешеходных дорожек и организация велодорожек на расстоянии 2,7 километра будет стоить 60 миллионов рублей? Любарский пообещал, что сам проект будет представлен общественности в ближайшее время. Он отметил, что прежде всего необходимо убрать заболоченые участки трассы, чтобы до развилки можно было спокойно добраться не только зимой, но и летом.

Городские активисты с сомнением отнеслись к предложенному проекту. Выступающие говорили о том, что разумнее сначала привести в порядок круг длинной 7,5 километров, соединяющий развилку, первый и второй фонтаны, а потом модернизировать первую часть трассы, состояние которой и без многомиллионных вложений удовлетворяет горожан. Активист, лыжник Андрей Клочков считает, что участок трассы до развилки и без того максимально расширен, и в него уже вложено немало средств. По его мнению, именно круг длиной в 7,5 километров остро нуждается в благоустройстве.

Учитывая, что проект уже готов, а 60 миллионов рублей «на подходе», вряд ли городская администрация готова серьезно изменить свои планы по модернизации «Фонтанов».

Во время совещания был и другой интересный момент. Директор АНО «Центр организации спортивных мероприятий» Алексей Дурягин, представляющий подрядную организацию, которая занималась содержанием трассы в нынешнем сезоне, подробно рассказал, как хорошо он поработал. По его словам, «Фонтаны» в этом году выглядели достойно, а гости Карелии оценили трассу на отлично.

Лыжник Андрей Клочков назвал сезон «провальным»:

«Такого отношения к началу лыжного сезона, со слов таких, как я, еще никогда не было за тридцать лет. Лыжники собирались обратиться даже в прокуратуру».

По его мнению, сейчас на трассе кто как хочет, тот так и работает. «Очень неприятно слушать, как все у нас приятно и хорошо, … а реально люди скрепят зубами», - заметил Клочков.

Помимо проекта, который планируется реализовать за бюджетные деньги, на совещании был представлен проект, который готов профинансировать Дмитрий Фабрикантов.

Под инвестпроект, который оценивается в 50 миллионов рублей, уже предоставлены в аренду два земельных участка общей площадью около 12 гектаров. Проект планируется реализовать в течение трех лет. Предполагается построить пункт проката с туалетами, кафе, веревочный парк, детскую площадку, визит-центр.

Кармазина попросили ускорить возведение теплых раздевалок и туалетов. Фабрикантов пообещал, что к открытию нового лыжного сезона в районе стартовой поляны появятся и туалеты, и пункт проката.

Конечно, то, как преобразится трасса «Фонтаны», станет ли она комфортнее и сохранит ли свое «неурбанизированное» обаяние, петрозаводчане смогут оценить нескоро. Единственное, удручает, что к общественности муниципальная власть по-прежнему предпочитает выходить с уже готовыми решениями, когда изменить что-то практически невозможно.