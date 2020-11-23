Завершены поиски пропавшей в Петрозаводске девочки

Полиция прекратила поиски пропавшей в Петрозаводске несовершеннолетней девочки. Информация о завершении поисковых мероприятий появилась в официальном паблике МВД по Карелии.

Как подчеркнули в министерстве, в истории с исчезновением девочки не было ничего криминального.

«Розыск несовершеннолетней, размещенный сегодня, 23 ноября, окончен, подросток найдена. Криминальной составляющий в исчезновении нет»,

- сообщает МВД.

Однако стражи порядка продолжают разыскивать еще одного пропавшего в Петрозаводске подростка. Игнат Череповецкий ушел из дома на улице Дружбы в микрорайоне СКЗ 20 ноября. Информацию о разыскиваемом мальчике просят сообщать по телефону +7-911-409-26-96.