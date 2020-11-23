23 ноября 2020, 21:21
Завершены поиски пропавшей в Петрозаводске девочки
Полиция не нашла в истории с исчезновением девочки криминального следа
Полиция прекратила поиски пропавшей в Петрозаводске несовершеннолетней девочки. Информация о завершении поисковых мероприятий появилась в официальном паблике МВД по Карелии.
Как подчеркнули в министерстве, в истории с исчезновением девочки не было ничего криминального.
«Розыск несовершеннолетней, размещенный сегодня, 23 ноября, окончен, подросток найдена. Криминальной составляющий в исчезновении нет»,
- сообщает МВД.
Однако стражи порядка продолжают разыскивать еще одного пропавшего в Петрозаводске подростка. Игнат Череповецкий ушел из дома на улице Дружбы в микрорайоне СКЗ 20 ноября. Информацию о разыскиваемом мальчике просят сообщать по телефону +7-911-409-26-96.