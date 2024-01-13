Завершена модернизация сортавальского водопровода

В Сортавале завершили программу модернизации системы централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщили в карельском минстрое.

В конце года были закрыты последние два канализационных выпуска в залив Ляппяярви. Все городские стоки проходят очистку на канализационных очистных сооружениях.

Реализация проекта велась с 2019 года. За это время в городе перенесли водозабор, построили насосную станцию первого подъема, реконструировали станцию второго подъема, построили станцию водоочистки. // фото «Петрозаводск говорит»