Суд потребовал снести фундамент дома на берегу Онежского озера

Владелец участка земли на берегу Онежского озера несколько лет назад заложил фундамент под жилой дом. Стройка затевалась в охранной зоне объекта культурного наследия «Ансамбль Кижский погост», где запрещено строительство каких-либо зданий и сооружений.

Специалисты управления по охране объектов культурного наследия потребовали демонтировать фундамент. С этим не согласился собственник земли и попытался оспорить установленные для этой земли запреты и ограничения. В свою очередь управление обратилось в прокуратуру Медвежьегорского района.

Состоялся суд. Прокуратура требовала обязать собственника земельного участка демонтировать фундамент объекта капитального строительства. Суд позицию удовлетворил и отвел на исполнение решения суда полгода. // фото freepik.com