Затяжные дожди скорректировали график работ на трассе «Фонтаны»

В Петрозаводске началась подготовка к зимнему лыжному сезону. На трассе «Фонтаны» стартовал первый этап благоустройства, сообщила и.о. главы карельской столицы Инна Колыхматова.

Затяжные дожди немного скорректировали график работ, отметила градоначальница. Сейчас специалисты ведут разработку грунта и устройство дренажа на участке от стартовой поляны до развилки. Подрядчик обещает нагнать отставание и сдать объект к началу лыжного сезона.

Напомним, «Фонтаны» хотят сделать круглогодичным местом отдыха горожан. Там планируется обустроить велосипедные и пешеходные дорожки. // Фото «Петрозаводск говорит»