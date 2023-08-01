На одной из улиц Петрозаводска провели модернизацию освещения

В Петрозаводске на улице Сулажгорского кирпичного завода завершились работы по модернизации уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, подрядчик установил в районе СКЗ семь новых опор освещения и столько же светильников, смонтировал 226 метров проводов. На этом объекте работы проводились впервые, подчеркнули в городской администрации.

Всего в этом году освещение будет модернизировано на 20 объектах в Петрозаводске. В городе появятся 500 новых опор и около 700 светильников. // Фото «Петрозаводск говорит»