Десятки нарушений содержания домов выявлены в Петрозаводске

За прошедшую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» выявили 32 нарушения содержания многоквартирных домов в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Большинство недочетов касаются ненадлежащего обслуживания общего имущества – ремонта, закрытия и остекления окон, исправности входных дверей, порядка в подъездах, содержания мусоропроводов и прочего. Также выявлены нарушения уборки тротуаров, покоса травы, содержания фасадов. Проблемы возникали и с водоснабжением и водоотведением.

В адрес управляющих компаний направлены уведомления о необходимости устранения недочетов. В противном случае будут приняты меры административного воздействия. // Фото «Петрозаводск говорит»