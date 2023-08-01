Мэрия Петрозаводска выделила точки под торговлю овощами и фруктами

Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на размещение пяти объектов торговли в разных районах города. Сообщение появилось на сайте городской администрации.

Договоры на размещение объектов будут заключены на два года. Точки будут приспособлены для торговли овощами, фруктами, сухофруктами и товарами местных производителей.

Мэрия выделяет участки на улицах Антонова, Ровио, Боровой, на Октябрьском и Первомайском проспектах.

Заявки на аукцион принимаются до 25 августа. Сам он пройдет 31 августа. // Фото: unsplash.com / Lars Blankers