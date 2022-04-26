Заставший свою подругу в постели с мужчиной убил его и сядет на 8 лет

Виновным в убийстве признали 43-летнего жителя Петрозаводска. Суд приговорил его к 8 годам в колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в декабре прошлого года, все началось с обычного застолья. Компания приятелей выпивала, потом все уснули.

Обвиняемый в какой-то момент проснулся и увидел, что его сожительница спит в одной кровати с другим мужчиной. Было между ними что-то или нет, неизвестно, но петрозаводчанин приревновал.

Он взял нож и нанес им удары предполагаемому сопернику. Тот погиб от полученных ранений. Теперь ревнивец отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Приговор, правда, пока не вступил в законную силу. // Фото: aryokmateus/ pixabay.com