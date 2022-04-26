Юноша в Карелии распилил чужую машину и сдал как металлолом

Автомобиль 46-летней женщины в Муезерском районе кто-то разобрал и похитил. Машина была не на ходу и стояла около дома в одном из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Женщина переехала в Петрозаводск, а в поселок периодически приезжала проверить свое имущество. Оказалось, автомобиль приглянулся 23-летнему местному жителю.

Он почему-то решил, что ВАЗ бесхозный, снял мотор, распилил кузов и сдал в пункт приема металлолома. Потерпевшая оценила ущерб в 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: www.drive2.ru