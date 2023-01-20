Защитить недвижимость от мошенников теперь можно на «Госуслугах»

Запретить проводить регистрационные действия с домом или квартирой без присутствия владельца можно теперь на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Раньше такой запрет можно было оформить только в МФЦ либо Росреестре, причем лишь очно.

- Иногда мошенники могут провести сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника,

- сказано в Telegram-канале ведомства.

Чтобы подать заявление, надо иметь подтвержденную учетную запись на портале и приложение «Госключ» с квалифицированной электронной подписью. Его можно бесплатно оформить в приложении - нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с NFС-модулем. // фото: freepik.com