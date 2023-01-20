На Урале ребенок вернулся с тренировки и обнаружил дома мертвого брата

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области подростка нашли мертвым в квартире родителей. Мальчика обнаружил его младший брат, вернувшийся с тренировки, сообщает e1.ru.

Отмечается, что ребенок испугался, он решил, что брат его разыгрывает. Мальчик позвал соседей, которые уже вызвали скорую и полицию. На месте работали следователи, которые опрашивали свидетелей.

Как рассказал изданию один из жильцов дома, отец умершего ребенка - солидный бизнесмен, он очень любил своих детей, в семье никогда не было конфликтов. Причины смерти мальчика предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com