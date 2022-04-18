Зарубежные автокомпании подняли цены на свою продукцию

В первой половине апреля 11 зарубежных автокомпаний, не решившихся уйти с российского рынка, подняли цены на свою продукцию, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, по данным мониторинга, у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, УАЗ и другие.

Большинство из 11 производителей увеличили цены сразу на весь модельный ряд. Автомобили некоторых японских марок стали дороже на 6-16%, некоторых немецких – на 12-26%. Но дальше всех пошли китайцы. Стоимость двух марок их машин подскочила на 34-60%. Фото: pixabay.