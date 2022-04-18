Петрозаводчан приглашают на литературную мастерскую

Фонд «Карьяла» приглашает жителей Петрозаводска на литературную мастерскую, проводимую в рамках конкурса легенд «Петрозаводск. Это моя земля». Ближайшая встреча состоитсяв среду, 20 апреля, в коворкинге CreatePTZ.

Для участников проведут серию мастер-классов в области литературы, творческого письма, сторителлинга и туризма. Эксперты поделятся собственными историями о городе и дадут творческие и технические советы по созданию художественного произведения.

Как отметили организаторы, участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация. Фото: pixabay.