18 апреля 2022, 19:28
Петрозаводчан приглашают на литературную мастерскую
Мероприятия пройдут в рамках конкурса легенд «Петрозаводск. Это моя земля»
Фонд «Карьяла» приглашает жителей Петрозаводска на литературную мастерскую, проводимую в рамках конкурса легенд «Петрозаводск. Это моя земля». Ближайшая встреча состоитсяв среду, 20 апреля, в коворкинге CreatePTZ.
Для участников проведут серию мастер-классов в области литературы, творческого письма, сторителлинга и туризма. Эксперты поделятся собственными историями о городе и дадут творческие и технические советы по созданию художественного произведения.
Как отметили организаторы, участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация. Фото: pixabay.