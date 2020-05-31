Зараженных COVID-19 из Кеми госпитализировали в Беломорск

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров на своей странице рассказала о больных коронавирусом, которых выявили в ближайшие двое суток.

«В Кемском районе всего 3 положительных теста на текущий момент (1 в пятницу 2 в субботу). Пациенты госпитализированы в Беломорск. Контактные помещены в обсерватор. Проведены мероприятия по дезинфекции. С понедельника планируем организовать проведение анализов на вирус непосредственно в Кемской ЦРБ для ускорения процесса обследования»,

– пишет он.

Напомним, в республике за минувшие сутки подтверждено 15 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 7 человек, Кондопога – 1 человек, Суоярвский район (поселок Найстенъярви) – 1 человек, Олонецкий район (деревня Мегрега) – 1 человек, Беломорск – 5 человек. В общей сложности сначала пандемии в республике выявлено 445 случаев заражения COVID-19.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил сегодня, что в большинстве – это контактные случаи. В связи с чем еще раз напомнил, что поэтапное снятие ограничений не надо расценивать как ослабление режима и возможность пренебречь мерами безопасности. Разрешая работу тех или иных объектов, правительство РК компенсирует это требованиями соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, проводить дезинфекцию помещений, транспорта и так далее. Эти меры обязательны к исполнению и организациями, и гражданами.