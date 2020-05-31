Месячник пожарной безопасности завтра стартует в Петрозаводске

С 1 по 30 июня 2020 года в Петрозаводске пройдет месячник пожарной безопасности в жилом фонде. Соответствующее постановление накануне подписано Главой карельской столицы, сообщает пресс-центр горадминистрации.

В рамках месячника планируются обследование и ремонт пожарных гидрантов и водоемов, уборка придомовых территорий и территорий общего пользования (парков, скверов и так далее), обследование управляющими компаниями чердаков и подвалов жилых домов и другие мероприятия.

Также в карельской столице продолжает действовать особый противопожарный режим, направленный на предотвращение угрозы возгорания на открытых территориях.

С начала года в Петрозаводске произошло уже 206 пожаров, в которых погибли шесть человек.

Администрация напоминает петрозаводчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сообщить по номеру 01 (с мобильного – 112) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города – 051.