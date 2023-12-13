Зараженные цветы уничтожат в Петрозаводске

Одна из крупнейших розничных торговых сетей в Петрозаводске нашла в цветах карантинный объект. Об этом уведомиили Россельхознадзор.

Калифорнийский трипс обнаружили в партии горшечных растений каланхоэ из Нидерландов. Наличие вредителя подтвердили и результаты лабораторного исследования. Собственник зараженных цветов решил их уничтожить.

С начала года в столице Карелии в партиях растений в семи случаях был выявлен западный цветочный трипс и в одном случае – эхинотрипс американский. // фото unsplash.com/ Roberta Janine Veras Paulinoy