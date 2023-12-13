В Карелии откроются 16 обновленных центров занятости населения

Задачи центров нового формата – привлечение новых получателей услуг, как работодателей, так и граждан, сокращение времени поиска работы, повышение качества оказания услуг и узнаваемости бренда «Работа России». В модернизированных центрах должно существенно сократиться время на трудоустройство граждан: с 92 дней в 2022 году до 64 в 2025-ом. Также увеличится количество работодателей, которым помогут найти сотрудников.

Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова отметила, что модернизация органов службы занятости коснется каждого района и города региона.

Не останутся без внимания жители и работодатели даже самых отдаленных районов. Электронные сервисы помогут соискателям узнать о возможности обучения и трудоустройства не только в Карелии. С работодателями будет организована системная работа в зависимости от потребности: будь то крупный хозяйствующий субъект или небольшое предприятие индивидуального предпринимателя. Ни один клиент, начиная от подростка, пришедшего за профориентационной услугой, до пенсионера, желающего найти работу или пройти обучение, не останется без внимания и удовлетворения его запроса,

– подчеркнула руководитель ведомства.

В центрах организуют удобное зонирование пространства для получателей услуг. Улучшится техническая оснащенность, что позволит проводить как офлайн-, так и онлайн-мероприятия. В работу службы занятости внедрят принципы клиентоцентричности, комплексный подход к оказанию услуг в рамках жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей, а также откроют новые сервисы для получателей услуг.

Напомним, по нацпроекту «Демография» в 2022 году заработал флагманский Центр занятости Республики Карелия. С начала этого года через него нашли работу 3097 соискателей, более 200 работодателей обеспечены кадрами. Профориентационные услуги получили 2278 человек.

Добавим, сегодня безработица в Карелии находится на историческом минимуме: ее уровень менее 1 %. С начала года безработица снизилась почти в 1,5 раза. На учете в органах службы занятости состоят менее 2,8 тыс. безработных граждан. В начале года эта цифра составляла 4,1 тысячи.

//Фото: gov.karelia.ru