Зараженную червями рыбу выловили в водоемах Карелии

Специалисты Россельхознадзора проверили пойманную в Карелии рыбу на различные болезни и загрязнителей.

Было отобрано 59 проб рыбы, в ходе исследования выявили одно несоответствие по показателю мышьяк (Белое море). Также рыбу проверили на вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания. Запланировано провести 255 исследований, пока провели 234. Пока обнаружено шесть случаев заболевания. В одном случае выявлен триенофороз (ленточные черви рода Triaenophorus из отряда лентецов Pseudophyllidea), три случая диплостомоза (трематодозные болезни рыб), два случая ихтиокотилюроза (инвазионное заболевание). Болезни выявлены в Ладожском, Онежском озерах, Ведлозере, прочих водохранилищах, реке Нюхча, в Ондозерском водохранилище.

В Россельхознадзоре отметили, что большинство гельминтозов, которым подвержены рыбы, не поражают человека, в том числе выявленные диплостомоз, триенофороз, ихтиокотилюроз. Хозяевами гельминтов, вызывающих эти заболевания, кроме рыб, являются также моллюски и птицы.

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» запрещает продажу рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами. В случае обнаружения опасных для здоровья человека живых паразитов и их личинок уловы и пищевая продукция аквакультуры должны быть обезврежены.

Что касается превышения по показателю «мышьяк», согласно техрегламенту Таможенного союза максимально допустимое значение содержания вещества составляет 5 мг на 1 кг продукта для морской рыбы и 1 мг на кг продукта – для пресноводной. Продукция с превышением по данному показателю не может быть выпущена в оборот на рынок. // фото unsplash.com/ Jakub Kapusnak