Собственника турбазы хотят прогнать с занимаемой им земли

Турбаза в Лахденпохском районе расположена на земельном участке площадью 3,5 гектара. Это земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения агропромышленного хозяйства, установили в прокуратуре.

Помимо этого, данная земля подвергнута мелиорации (осушение), поэтому она считается особенно ценной и плодородной территорией, отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор подал в суд иск с требованием запретить собственнику заниматься любой деятельностью на этом участке, помимо сельскохозяйственной, и освободить землю. Исковое заявление пока находится на стадии рассмотрения. // фото: pexels.com