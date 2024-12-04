04 декабря 2024, 15:40
Собственника турбазы хотят прогнать с занимаемой им земли
Земельный участок сельхозназначения просит освободить прокуратура
Турбаза в Лахденпохском районе расположена на земельном участке площадью 3,5 гектара. Это земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения агропромышленного хозяйства, установили в прокуратуре.
Помимо этого, данная земля подвергнута мелиорации (осушение), поэтому она считается особенно ценной и плодородной территорией, отметили в надзорном ведомстве.
Прокурор подал в суд иск с требованием запретить собственнику заниматься любой деятельностью на этом участке, помимо сельскохозяйственной, и освободить землю. Исковое заявление пока находится на стадии рассмотрения. // фото: pexels.com