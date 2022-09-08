Запрет на полеты в южные города России продлили

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты, введенные с 24 февраля. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Теперь запрет действует до 16 сентября. Закрыты аэропорты 11 городов на юге и в центре России.

Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. // Фото: pxhere.com