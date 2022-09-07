Врач предупредил об обострении осенью ряда заболеваний

Осенью врачи отмечают увеличение случаев обострения ряда заболеваний. Об этом рассказал терапевт Шота Каландия. Он отметил такие болезни, как аллергический ринит, конъюнктивит и холодовой дерматит. Медик назвал и другие болезни, опасные в осенний период, пишет «Лента.ру».

«Лидируют в списке по частоте случаев обострения осенью заболевания уха, горла и носа: хронический тонзиллит (боль и першение в горле, дискомфорт при глотании) и хронический синусит (нарушение носового дыхание, густое отделяемое из носа, головная боль, возможно повышение температуры тела). Кроме того, возможно обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», - предупредил он.

Депрессия, шизофрения, психоз и другие психические расстройства также обостряются осенью. Артроз, артрит и рематизм тоже не дают забывать о себе в холодное время года.

Врач порекомендовал россиянам спать по 6-7 часов в сутки, избегать переохлаждения и контактов с аллергенами, а также умерить физические нагрузки, чтобы избежать обострений. Также следует соблюдать режим питания и питьевой режим. При появлении первых симптомов лучше сразу же обращаться к медикам, чтобы избежать возможных осложнений. Фото: unsplash.com