Россиянам назвали полезную альтернативу колбасе

Диетолог Елена Тихомирова дала совет любителям колбасы, которым хочется соблюдать диету. Врач рекомендует таким людям переключить внимание на ветчину, слова специалиста приводит Ura.ru.

Тихомирова указала, что можно найти сорта ветчины с низкой калорийностью, не превышающей калорийность куриной грудки. «Там будет немного жира и около десяти граммов белка. Если человек худеет, и ему нравится колбаса, то в идеале это может быть ветчина», - уточнила она.

При этом врач советует съедать не более 50 граммов ветчины за один раз, если человек хочет сохранить фигуру. Небольшая порция, однако, не будет нести опасность, ее можно включать в ежедневный завтрак. Фото: unsplash.com