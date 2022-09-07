Ребенок внезапно умер в гипермаркете в Оренбургской области

В городе Орск в Оренбургской области в одном из гипермаркетов внезапно умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным Следственного комитета, трагедия произошла 6 сентября. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, на которых видно, как мальчик идет, шатаясь, по торговому залу и падает без сознания на пол. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Посетители гипермаркета рассказали, что видели, как умерший мальчик незадолго до трагедии бегал по магазину с другими детьми.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Фото: unsplash.com