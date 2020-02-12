Запланированный провал: программа расселения «аварийки» опять сорвана
Фонд содействия реформированию ЖКХ «заморозил» почти 400 миллионов рублей, предназначавшихся Карелии для расселения аварийного жилья. Об этом 10 февраля сообщили на сайте государственной корпорации. Финансирование программы приостановили по простой причине: регион не выполнил целевые показатели на 2019 год.
Как пояснили в Фонде, карельские власти до 31 декабря должны были заключить договоры на 90% расселяемых в 2019-2020 годах аварийных площадей. Но договоры имеются лишь на 47% площади.
– Предоставление финансовой поддержки приостановлено на сумму, на которую не заключены указанные контракты, в размере 387,73 миллиона рублей, до устранения выявленных нарушений, – сообщает Фонд реформирования ЖКХ. Иными словами, сроки реализации программы сорваны, в результате чего у региона отобрали более половины (!) предназначавшихся ему денег.
Правительство Карелии с такой формулировкой не согласилось. 11 февраля был опубликован пресс-релиз под заголовком «Программа расселения аварийного жилья в Карелии реализуется в плановом режиме». Карельские чиновники указали, что первый этап программы, действительно, рассчитан на два года, и за первый год удалось расселить как раз половину, что выглядит неплохо.
– Заключение контрактов в полном объеме планируется обеспечить к июлю текущего года, что позволит… обеспечить безусловное выполнение первого этапа программы в установленный срок, – резюмирует Минстрой. Что же касается заморозки федерального финансирования, так это – лишь временная мера, а в бюджете Карелии есть достаточно средств для продолжения программы.
Портал «Петрозаводск говорит» попытался разобраться, так ли хорошо в действительности реализуется в Карелии программа расселения аварийного жилья. Быть может, Фонд реформирования ЖКХ поспешил наказывать регион за срыв сроков, и все действительно идет по плану?
Но сюрприза не случилось.
Нереальные метры
«Новая» программа расселения отличается от «старой», в первую очередь, тем, что жилье на этот раз решили не строить, а покупать. По крайней мере, на начальном этапе. На сайте госзакупок можно найти множество аукционов на приобретения жилья для переселенцев в Карелии. Квартиры приобретаются на вторичном рынке. Логика чиновников, на первый взгляд, ясна. Строить – хлопотно и долго, а качество новых домов бывает настолько ужасающим, что гуманнее выдавать людям коробки из-под холодильников, чем заставлять жить в этих сараях. Поэтому легче купить.
Так это выглядит в теории, но не на практике. Из сотен объявленных аукционов десятки не состоялись из-за отсутствия заявок. Более того: по отдельным районам количество отмененных аукционов в разы превышает количество состоявшихся. «Петрозаводск говорит» изучил конкурсы, объявленные администрацией, для примера, Кемского района в ноябре и декабре 2019 года. Из 32 аукционов лишь девять завершились заключением контракта.
Статистика весьма показательная, но не удивительная. Дело в том, что деньги на покупку квартир муниципалитету выделяют исходя из площади расселяемых помещений. И покупать новое жилье стараются по принципу «метр в метр». Но в аварийных бараках люди ютятся в клетушках, подобрать для которых благоустроенный аналог попросту невозможно.
– Расселяются квартиры площадью 13, 15, 17 квадратных метров. Таких на рынке нет, и риелторы на такие аукционы не выходят, – рассказал заместитель главы администрации Кемского района Сергей Белостоцкий.
Получается, государство выделяет деньги на конкретные метры аварийного жилья. И хотя стоимость одного метра в целом соответствует рынку, из-за маленькой площади начальная цена на квартиры все равно очень низкая, и даже самую тесную «однушку» за эти деньги не купишь.
А что насчет строительства?
– Строить тоже не подойдет, – утверждает Сергей Белостоцкий. – Нужно, чтобы проект прошел госэкспертизу. И там минимальная площадь муниципальных квартир тоже будет 28-29 метров.
«Мы не исполним»
Пример Кеми – не единичный. В Кондопожском районе операция по приобретению квартир для переселенцев окончилась таким же фиаско. В 2019 году местные власти смогли купить 13 жилых помещений, а отменены были почти сорок аукционов. Причина – та же, что и в Кеми.
– К примеру, в «деревяшке» расселяется трехкомнатная квартира площадью 44 квадратных метра. Но найти в благоустроенном доме трехкомнатную квартиру такой же площади очень трудно, – рассказал специалист районной администрации.
Еще одни традиционные грабли, на которые с удовольствием наступают карельские чиновники, – сроки. По словам представителя кондопожской администрации, аукционы на покупку квартир начали объявлять только в конце сентября. В Кеми, судя по сайту Госзакупок, до конкурсов руки дошли в середине августа. Классика!
Наконец, куда же без старой доброй неразберихи? Например, в Кондопоге карельские власти изначально собирались строить многоквартирный дом – но потом передумали.
– Мы вообще не планировали приобретать на вторичном рынке. Нам обещали построить дом на 136 квартир. И соглашение с правительством было подписано именно на строительство. Первый раз про «вторичку» нам сказали где-то в августе.
Причина, по которой сорвалось строительство, – его нерентабельность для подрядчика.
– У нас заложено 40 тысяч рублей за квадратный метр. А средние данные по республике – 44 тысячи. Просто мало денежных средств выделяется. Невыгодно строить.
Представитель администрации одного из муниципалитетов сомневается, что реализовать программу расселения по существующим методикам в принципе возможно. Во-первых, просто не хватить жилья на вторичном рынке. Во-вторых, рядовым гражданам нет смысла участвовать в таких сложных процедурах, как аукционы, да и вообще – иметь дело с государством.
– Чтобы мы купили квартиру, в ней должен быть произведен косметический ремонт, стоять счетчики нового образца, заменена сантехника и так далее. Надо еще вкладываться.
- Сейчас, чтобы выполнить план, нам до июня надо будет купить квартир в три раза больше, чем мы смогли купить за полгода, – заключила специалист. – Это нереально, мы не исполним.
Сотрудница кондопожской администрации обмолвилась, что с предыдущим министром строительства Александром Ломако постоянно были конфликты.
– Мы напоминали, что программа расселения – региональная, а органы местного самоуправления лишь исполняют переданные полномочия. Но он только кричал.
Замглавы кемской администрации сообщил, что сейчас они обратились в Минстрой за разъяснениями, как им действовать дальше. Как отметил Сергей Белостоцкий, при реализации предыдущей программы расселения муниципалитетам добавляли деньги, чтобы они могли приобрести жилье по реальным, а не нормативным, параметрам.
На сегодняшний момент дополнительного финансирования, по информации чиновника, никто не предоставляет.