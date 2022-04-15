Западные санкции способствуют росту на две трети импорту из Китая

О роли импорта одежды и обуви из Китая, выросшего за последние полтора месяца на фоне введенных против России санкций, рассказала РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Лебсак-Клейманс.

«Китай - безусловный лидер легального импорта товаров легкой промышленности. На его долю приходится около половины в стоимостном выражении, и более чем две трети в натуральном. Далее с огромным отрывом следуют Италия (7%), Турция (7%), Бангладеш (6%), Белоруссия (6%), Вьетнам (6%)», - отметила гендиректор компании.

По ее словам, крупные логистические контейнерные компании, на которые приходилось более 2/3 грузооборота, отказались от работы с РФ, а авиасообщение закрыто на 75% направлений. И пока эти вопросы не будут решены, другие международные поставщики не смогут нормально работать. Фото: pixabay.