14 апреля 2022, 20:19
Экономика

Карелиястат: Цены растут, безработица сокращается, население вымирает

Основные тенденции первых двух месяцев 2022 года в данных статистики

Текст и фото: Антонина Кябелева

 

Недавно Карелиястат подготовил доклад о социально-экономическом положении муниципальных районов и городов Карелии за январь-февраль 2022 года. Информация Карелиястата является одним из немногих достоверных источников, позволяющих получить относительно объективную картину происходящих в республике процессов.

Не секрет, что представители власти, рассказывая гражданам о результатах своей деятельности, научились искусно жонглировать цифрами, оборачивая в свою пользу даже явные провалы. О проблемах на официальном уровне говорить не любят. Не удивительно, что все чаще оптимистические показатели из официальных выступлений чиновников не отражают реальной ситуации. 

Элементарный пример. В информационных материалах к отчету главы РК о деятельности республиканского правительства в 2021 году, которые получили депутаты карельского парламента, сказано, что производство молока в Карелии неуклонно растет. Правда, объемы производства молока депутатам представили только в разрезе четырех государственных совхозов, фактически выбросив все остальные хозяйства из официальной презентации. Вроде бы и не соврали, и одновременно реальные тенденции падения производства удачно скрыли. 

 

 

В годовом докладе Карелиястат за 2021 году черным по белому написано, что в 2021 году в хозяйствах всех сельхозпроизводителей производство молока снизилось на 7,1%, крупного рогатого скота стало меньше на 6,4%, а коров — на 3,5%.

Расчет, видимо, сделан на то, что никто не полезет сравнивать каждую «победную» цифру с данными статистики. 

Итак, обратимся к оперативным данным Карелиястата за январь-февраль 2022 года. Индекс промышленного производства за первые два месяца 2022 года составил 98% к аналогичному периоду 2021 года. Пока снижение составило 2%. Причем негативные показатели продемонстрировали Костомукша и семь районов республики — Калевальский, Кемский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский.

В Пудожском районе самый заметный экономический провал: индекс промышленного производства составил 59,1% к январю-февралю 2021 года.

Выгоднее других выглядят Лоухский и Пряжинский районы с показателем индекса промышленного производства, соответственно, в 191,4% и 145,4%. 

 

Если говорить о товарах и услугах собственного производства, то за январь-февраль 2022 года объемы отгруженных полезных ископаемых сократились на 28% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, а обрабатывающие производства, напротив, продемонстрировали рост на 34,9%. Небольшой рост наблюдается в производстве лесоматериалов, как обработанных (на 0,7%), так и необработанных (на 3%), а вот производство хлебобулочных изделий сократилось на 2,3%, мяса — на 1,8%, переработка молока на 1,1%. Одновременно производство сырого молока после падения в 2021 году показывает незначительный рост — на 0,2%. 

 

Поголовье скота, по данным на 1 марта 2022 года, напротив, неуклонно сокращается. По сравнению с 1 марта 2021 года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5,1%, коров стало меньше на 2,3%, свиней — на 10,9%. На фоне разговоров о продовольственной безопасности и "рывке" в сельхозпроизводстве реальность пока не внушает оптимизма. 

Жилищное строительство в Карелии переживает подъем.

В течение первых двух месяцев 2022 года было введено в строй 73,3 тысячи квадратных метров жилья, что в 2,8 раза превышает показатели начала 2021 года.

Скорее всего, на жилищное строительство оказала влияние программа расселения аварийного жилья, а также активное возведение частных домов, что также включается в общую отчетность. Среди рекордсменов - Суоярвский район (увеличение в 24,7 раза), Кемский район (в 12,6 раза), Медвежьегорский район (в 9,2 раза). Снижение объемов вводимого жилья наблюдается только в Сегежском (на 7,2%) и Беломорском (на 47,5%) районах.         

 

В январе 2022 года доля убыточных предприятий в Карелии составила 39,8%, а прибыльных — 60,2%. Хуже ситуация в Прионежском и Лоухском районах, где доля убыточных предприятий составила 75%. Судя по официальной статистике, нет убыточных предприятий в Калевальском, Пудожском и Суоярвском районах.   

В январе-феврале 2022 года незначительно увеличился объем розничной торговли в сопоставимых ценах (на 1,7%). На Петрозаводск приходится 60,5% всей розничной торговли в Карелии. Снижение объемов розничной торговли произошло в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах. 

 

Одна из самых болезненных в последнее время тем касается цен.

Согласно данным Карелиястат, в феврале 2022 года товары и услуги подорожали по сравнению с февралем 2021 года на 9,8%, а продовольственные товары без учета алкоголя стали дороже на 12%. Причем продовольственные товары по сравнению с декабрем 2021 года подросли в цене на 3,4%, что для двух месяцев является довольно ощутимым рывком. 

Непродовольственные товары за год выросли в цене на 10,1%, а если сравнивать с декабрем 2021 года, то рост составил 1,7%. В общем, в 2022 году продовольственные товары в республике дорожали в два раза быстрее.      

На 1 марта 2022 года просроченная задолженность по зарплате перед 130 работниками составляла 15,1 миллиона рублей. В лидерах Петрозаводск с долгами в 6,6 миллиона рублей перед 52 работниками и Кондопога, где зарплату ждут 36 человек, которым не выплатили 6,9 миллиона рублей.    

 

По информации на 1 марта 2022 года, в Карелии на учете в службе занятости состояло 5776 человек, не имеющих работы. Из них статус безработного имеют 5014 человек, что составляет всего 43,3% по сравнению с 1 марта 2021 года. Предприятия предлагают 5687 различных вакансий.

Самая напряженная ситуация на рынке труда сложилась в Пудожском районе, где на 1 вакансию приходится 4,1 желающих работать, в Беломорском районе (2,2 человек на 1 вакансию) и Олонецком районе (1,9 человека на 1 вакансию).

И самая болезненная тема. В январе 2022 года в Карелии на 394 родившихся пришлось 1095 умерших. Естественная убыль населения только за один месяц составила 701 человек. Печально, что умерло два ребенка в возрасте до одного года. В Петрозаводске за два месяца количество умерших (407 человек) почти в два раза превысило число родившихся (207 младенцев). В Кондопожском районе количество умерших превысило количество появившихся на свет в 4,4 раза, а в Сегежском районе - в 4,7 раза. 

Разводились в январе 2022 года чаще, чем заключали браки. На 204 развода пришлось 153 официальных бракосочетания. 
 
Так государственная статистика отразила главные тенденции, сложившиеся в республике в начале 2022 года. Выводы каждый может дать сам.

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