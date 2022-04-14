В России отмечают рост спроса на отечественную бытовую технику

В марте ретейлеры зафиксировали в России взрывной рост спроса на отечественную и белорусскую бытовую технику. Продажи холодильников, морозильных камер, стиральных машин, плит, телевизоров и другой бытовой техники выросли на 50-70%, сообщает РБК.

Речь идет о таких брендах, как «Витязь», «Атлант», «Дарина», Gefest, «Бирюса» и других. Эксперты считают, что эти марки стали популярными из-за широкой представленности ассортимента и доступных цен.

Некоторые специалисты отмечают, что техника российских и белрусских производителей в первом квартале года показала рост в два раза. Другие – отмечают, что отечественные бренды не смогут полностью заменить ассортимент, который был на полках еще полтора месяца назад. В первую очередь это связано с тем, что Россия и Белоруссия производят технику среднего и ниже среднего сегментов. Фото: pixabay.