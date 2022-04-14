ФАС России завершает рассмотрение дела против правительства Карелии 

В апреле 2022 года ФАС России завершило работу над заключением, которое должно стать прологом окончательного решения относительно того, насколько законно в Карелии распределялись государственные субсидии сельхозпредприятиям.

Несмотря на то, что данный документ — промежуточный, в нем содержится предварительный вывод о том, что в Карелии на протяжении нескольких лет нарушается антимонопольное законодательство.

Еще в июле 2021 года ФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении карельского правительства и создало специальную комиссию по его рассмотрению. Этому предшествовал отказ правительства республики исполнить предписание антимонопольной службы, потребовавшей прекратить предоставление персональных субсидий государственным совхозам и уравнять в правах на получение мер господдержки предприятия разных форм собственности.

В документе антимонопольного ведомства приводятся наглядные результаты того, куда продвинулось сельское хозяйство за последние годы. В 2018 году в республике в области молочного животноводства работало не менее 15 хозяйств, доля которых в валовом надое молока составляла около 91%. После изменения в 2019 году правил предоставления субсидий начались необратимые процессы. В 2021 году, отмечено в документе, в республике осталось 8 сельхозпредприятий, имеющих право на получение государственных субсидий.

Подробности этой скандальной истории читайте в новой статье нашего издания.