Западные и украинские спецслужбы пытались совершить диверсии в Карелии

Десять преступлений, задуманных западными и украинскими спецслужбами, были пресечены за полгода в Карелии. Об этом совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, спецслужбы не собираются останавливаться.

«В республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами»,

- цитирует Патрушева РИА Новости.

Преступления террористической направленности считают не только подготовку терактов, но также вербовку в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и другие. // фото unsplash.com