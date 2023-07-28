Нового главу назначили на севере Карелии

Главой администрации Калевальского района стала Наталья Федорова, сообщили в паблике местных властей.

Внеочередное заседание совета района состоялось 27 июля, перед этим прошло заседание комиссии по проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы.

Комиссия рассмотрела документы конкурсантов, провела беседы и вынесла решение на сессию. Большинство голосов было за руководителя финансового управления района Федорову. // фото unsplash.com