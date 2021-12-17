Законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении

Государственная дума в четверг, 16 декабря, на очередном пленарном заседании приняла в первом чтении резонансный законопроект российского правительства. Он предусматривает проверку QR-кодов в общественных местах, передает РИА Новости.

Согласно документу, посещать культурные учреждения, массовые мероприятия, объекты розничной торговли и общепита можно будет только предъявив QR-код о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или медицинский отвод от прививки.

Проект закона предполагает особый порядок для военнослужащих и приравненных к ним лиц при допуске в общественные места. Чтобы защитить информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, разработают специальный документ. Его форму определит Минобороны России или власти по месту прохождения службы.

Решение об использовании QR-кодов и списке объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. // Фото: geralt/Pixabay.com