Заколдованный город: петрозаводчане с ужасом озирались вокруг
В месячнике по санитарной уборке Петрозаводска, который проходил весной 2004 года, приняли участие двадцать тысяч горожан, сообщили сотрудники мэрии. А вот что делать с опутанными «паутиной» кустами черемухи, на планерке в городской администрации не решили. Специалисты Санэпиднадзора полагали, что обрабатывать зараженные деревья в черте города небезопасно. Да и не нужно – скоро гусеницы превратятся в бабочек.
Имя такой напасти – «горностаевая моль». Ее гусеницы опутывают деревья паутиной, поедают листву. Если черемухи высажено немного, моль перебирается и на другие деревья. Тогда гусеницы как раз начали превращаться в куколки, в их гнездах можно заметить белые, похожие на веретено коконы, как у шелкопряда. «В этих коконах где-то в середине июля появляются небольшие белые бабочки, на крыльях у них черные точки, как мантия из горностая. Ее поэтому так назвали, поскольку похожа по окраске», - рассказал Виталий Крутов, директор Института леса КНЦ РАН.
У народа, впрочем, были свои версии происходящего.
-Это, наверное, тля! Надо их всех уничтожать. Или обрабатывать.
-Что касается моих впечатлений… Такое ощущение, что деревья стоят, как в сказке заколдованные. Как бороться с этим, я не знаю!
-Везде это! На все деревья уже передается. Они могут все погибнуть.
Ученые утверждали, что эти насекомые активизируются раз в семь-десять лет. Прогнозировать следующие вспышки невозможно. Все зависит от природных факторов. Гусеницы черемуховой моли неопасны для человека. Неприятно, если опутанное паутиной дерево растет прямо под окном. В таких случаях специалисты призывали жаловаться в мэрию, чтобы черемуху спилили. Но массовой вырубки не обещали. Как и в случае с тополями черемуху обещали просто реже сажать....
Госдума начала рассматривать законопроект, который предусматривал замену социальных льгот денежными компенсациями (позже это назвали монетизацией льгот). Компартия РФ призвала своих сторонников организовать пикеты протеста. В Петрозаводске, в отличие от Москвы, пикет не был многочисленным. Зато получился креативным.
«Я правительство. Я за вами» - гласил плакат, который держал в руках персонаж с косой, одетый в черное. Именно так карельские комсомольцы представляли «антинародное», по их словам, правительство, которое своими действиями загоняет людей в могилы. Их старшие товарищи по компартии были уверены, что замена льгот денежными компенсациями – это путь к тотальной нищете. Люди не зря опасались, что денежная компенсация будет в десять раз меньше льготы. Кстати, коммунисты Карелии заручились поддержкой республиканских властей, которые тоже были не в восторге от законопроекта. Они тоже были против нововведения, так как кроме компенсации ветеранам и инвалидам войны все остальные выплаты должны были лечь на региональные бюджеты. И для бедной Карелии это было неподъемно.
«Люди возмущаться придут к Катанандову, к главе регионального правительства, поэтому он, конечно, солидарен с нами. Мы благодарим Законодательное собрание, благодарим Главу правительства за понимание!», - заявил секретарь петрозаводского ГК КПРФ Владимир Богданов.
Впрочем, пикет у стен Законодательного собрания оказался малочисленным, что опечалило организаторов. Но коммунисты надеялись, что в Москве прислушаются к недовольному ропоту, который доносился из регионов, и начнут искать компромисс.
3 июля День госинспекции безопасности дорожного движения. В этот день в 1936 году было утверждено положение о ГАИ. Бороться с авариями и угонами, наблюдать за ростом навыков шоферов – таковы были задачи этой новой структуры. И в начале нулевых наши люди в погонах были по-прежнему бравы и неподкупны.
Одним из них был Олег Бердник, который к тому времени уже десять лет работал в ГАИ, который тогда называли ГИБДД. Начинал он с простого инспектора. Олег рассказал, что еще в детстве мечтал охранять безопасность на дорогах. К 2004 году он уже носил погоны капитана милиции, довелось ему служить и в Чечне. Носить форму инспектора для него большая честь и высокая ответственность, признался Олег: «Служба интересная, мобильная. Многие нас называют «элитным подразделением МВД».
Жена Олега привыкла к тому, что ее мужа могут вызвать на службу в любое время суток. Капитан милиции надеялся, что профессиональный праздник от отметит дома с семьей. Министр МВД по РК Дмитрий Михайлов отметил девятерых сотрудников ГИБДД наградами, а денежные премии получили двадцать человек, еще тринадцати инспекторам была объявлена благодарность.
Таким было 6 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.