Карельские ученые показали секретный «архив клонов»

Карельская береза была и остается брендом республики. Ровно 20 лет назад в естественных условиях она росла на площади, занимающей всего 40 гектаров – в основном на особо охраняемых территориях. В Петрозаводске деревья можно было перечесть по пальцам. Но главное – карельская береза в городе росла! И специалисты надеялись, что скоро этих деревьев в столице Карелии станет больше. Способствовать этому была призвана совместная программа по озеленению города, организаторами которой выступили Управление природных ресурсов и Институт леса КНЦ РАН.

Это редкое растение на первый взгляд неказисто. Вся его красота – внутри, в узорчатой текстуре древесины. За что ее и ценили. От 4 до 10 долларов за килограмм производственной древесины – вот ее цена. Из семян, растущих в обычных условиях, появляется только 30% деревьев этой ценной породы. 80% березы с узорчатым рисунком дают «гибридные» семена. Их получали с помощью Карельского архива клонов, аналогов которому в России не было. Там были собраны копии лучших экземпляров «карелки», как называли это дерево, собранные со всей республики.

Начальник отдела селекции Мария Щурова объяснила: «Ведь отобранные лучшие деревья стареют, погибают. Погибают и в результате самовольных рубок. И если генотипы исчезают, то мы уже никак не сможем их восстановить. А если мы получили «прививки» с этих деревьев, которые высажены у нас в архиве клонов, тогда мы имеем точные копии вот этих лучших деревьев». Ежегодно карельские ученые собирают семена «карелки» в первую очередь для разведения. И только излишки на продажу. 2003 год был урожайным. Собрали более одного килограмма семян. Стоимость его составляла 2 тысячи евро, например, в Финляндии.

«Мы планируем использовать карельскую березу в озеленении города Петрозаводска, - призналась Мария Щурова. – В этом году планируем сделать первые посадки около церквей и часовенок. А когда к осени будут выращен посадочный материал в большем объеме, можно будет озеленять какие-то территории в парках, на улицах».

Процесс выращивания дерева кропотливый и трудоемкий. Только на пятый или десятый год после высадки становится понятно, будет ли дерево иметь узорчатую текстуру. Журналистам удалось заснять, как одно молоденькое деревце украсило двор рядом с новой часовней в Петрозаводске. Дереву было около пятнадцати лет, его вырастили в питомнике.

«Я, пожалуй, не сомневаюсь, что оно здесь приживется и будет расти, - отметила Лидия Ветчинникова, ведущий научный сотрудник Института леса КНЦ РАН. – Потому что мы с душой и с огромным желанием выбирали березу, чтобы посадить в данном месте. Верю, что здесь она будет расти. Вряд ли ее погубят, потому что она слишком красивая для того, чтобы ее повредить».

До этого в Петрозаводске было около пяти мест, где можно было увидеть карельскую белоствольную красавицу. С помощью акции по озеленению города их станет больше, обещали специалисты. Следующую собирались посадить рядом со Сретенским храмом в Соломенном.

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Кстати, привезти что-либо к Сретенскому храму тогда было затруднительно. На сутки в тот день закрыли движение по наплавному мосту в Соломенном. Там велись текущие ремонтные работы. 15 лет мост не ремонтировался. Лед, ржавчина, лесосплав сделали свое дело – понтоны были заполнены водой примерно на 80%. На плаву мост держался за счет усилий специалистов «ГорДЭУ+». Заменить средний понтон и отремонтировать два остальных были готовы работники завода «Авангард», завершить работы они намеревались за полгода. На ремонт моста было необходимо примерно 6 миллионов рублей. За эти сутки капитальный ремонт, конечно, произвести было невозможно, сделали просто поддерживающий. Ну хоть что-то.

Финляндия пригласила гостей на Международный театральный фестиваль. С 23 по 28 мая в городе Рованиеми собирались побывать одиннадцать детских театров. Россию на международном фестивале готовились представить Архангельск и Карелия. Юные театралы из 5 «а» класса средней школы №34 везли в Лапландию, на родину Санта-Клауса спектакль о легендарной Атлантиде.

В процессе репетиций юные артисты научились множеству театральных премудростей: как обращаться с куклой, как изготовить декорации, как правильно произносить текст, и даже как написать пьесу. Ведь по условиям проекта «Живые истории», которым руководила Лейла Пелтонен из Рованиеми, дети должны были все делать сами. Таким образом достигалась главная цель проекта – воспитание художественного вкуса ребенка средствами театра.

Судя по тому, что на кадрах репортажа мы видим художника Театра кукол Карелии Илью Ершова, именно он помог детям разобраться с тем, как сделать кукол. А автор репортажа Николай Прокопец, который долгое время вел студию поэтического чтения в Петрозаводске, наверняка помогал детям с режиссурой. Каждый из 12 участников спектакля в полной мере ощутил на себе тяжесть актерской профессии. Для начала премьеру спектакля устроили в актовом зале школы. И приурочили ее к окончанию учебного года в младших классах.

Таким было 28 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»