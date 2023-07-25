Карельскую березу столичные журналисты сравнили с Джокондой Да Винчи

Командировка журналиста тогда еще телеканала НТВ Павла Лобкова в Карелию совпала с командировкой Президента РФ Владимира Путина (об этом визите мы рассказали в нашей рубрике вчера). В отличие от вип-гостя, журналист не афишировал свою поездку, но его коллеги с телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке рубрики, сумели посмотреть на то, как Лобков снимает в Карелии свою знаменитую передачу «Растительная жизнь».

Работа журналиста поразила местных его коллег. В течение 15 минут без подготовки и дополнительных дублей Павел Лобков рассказывал на камеру о камнях и растительности нашего края, особенностях природы. Даже работники Ботанического сада, где шли съемки, и работники университета удивлялись тому, как можно легко и интересно, быстро и профессионально рассказать о том, что они считали узкоспециальной тематикой. В Карелию ведущего программы «Растительная жизнь», который объездил полмира, привела наша карельская береза. Павел признался, что видел ее в кабинетах больших чиновников уже в виде мебели или аксессуаров, и даже сажал на даче у Аллы Пугачевой. И хотел посмотреть, как она растет в естественных условиях.

«Мы поставили перед собой задачу – взять все российские растительные бренд-неймы, которыми Россия гордится», - сказал Павел. На вопрос «Произвела ли на него впечатление наша карельская береза?», Павел изящно ответил анекдотом: «Когда к Раневской подруга приехала, которую выпускали в Париж, в отличие от Раневской, она ей рассказала: ты знаешь, я была в Лувре, там висит «Мона Лиза», и она на меня никакого впечатления не произвела. Раневская ответила: ты знаешь, она там так давно висит, что она сама знает, на кого производить впечатление, а на кого нет. Так и тут – не так важно. Я наблюдаю. На меня уже давно ничего не производит впечатления». Посещением Ботанического сада командировка НТВ-шников не закончилась. Их ждали карельские болота, мастерская по обработке березы и карельская травница-врачевательница.

В Петрозаводске создали новый фольклорный коллектив, который назвали «Сампо». Первыми оценить мастерство артистов смогли приезжие гости из дальнего зарубежья. Идея создать ансамбль, который выступал бы для туристов, появилась еще в 1995 году. Но реализовать еще удалось спустя восемь лет. В феврале 2003 года отобрали участников, в марте начались репетиции.

«Участники у нас все молодые, все раньше занимались в каких-то коллективах. Потом выросли, и здесь они пригодились, великолепно трудятся»,

- похвалила своих ребят худрук ансамбля «Сампо» Раиса Калинкина.

В программе, рассчитанной на один час, танцевальные номера и песни на карельском, вепсском и финском языках. Автором постановок была сама Раиса Калинкина, известный в республике хореограф, творческие задумки которого реализовали такие коллективы, как «Кантеле» и «Тойве». Публика предложенным зрелищем осталась довольна. Можно было считать, что опыт удался, и в Карелии появился еще один коллектив, способный ее прославлять. Программу эту было обещано показывать и туристам, и жителям Петрозаводска.

Таким было 25 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.