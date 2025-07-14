В Карелии выросли доходы от аренды и продажи земель

Поступления от распоряжения неразграниченными землями направляются в местные бюджеты для решения социально значимых задач.

– По Пряжинскому району доходы в бюджет от продажи и аренды земельных участков в 3 раза превысили поступления за аналогичный период прошлого года, а годовой план по доходам в Прионежском районе уже исполнен на 84%,

– сообщил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Рост доходов обусловлен увеличением количества заключенных договоров без торгов, а также на аукционах. Напомним, что в 2024 году в Карелии проведено 746 аукционов, в 2025 году запланировано не менее 780, из которых 450 уже проведены или находятся в стадии организации.

Сергей Седлецкий напомнил, что платное использование земельных участков – ключевой принцип земельного законодательства, обеспечивающий баланс интересов граждан и государства. Он отметил, что чем больше земель получает законных собственников и арендаторов, тем быстрее вовлекаются в оборот неиспользуемые территории. Это прямой путь к развитию – участки осваиваются, строится жилье, появляются новые производства, рабочие места и соответствующая налоговая база.

Напомним, что подробная информация о порядке подачи заявок на участие в аукционе, а также перечень прилагаемых документов содержатся в извещении, размещаемом на сайте torgi.gov.ru (ГИС Торги).

Информацию по объявленным аукционам можно найти:

- на сайте torgi.gov.ru;

- на официальном сайте Минимущества Карелии (gov.karelia.ru);

- на страницах Управления земельными ресурсами в социальных сетях (https://vk.com/uzr_rk);

- на официальных сайтах муниципалитетов, здесь можно найти адреса сайтов - clck.ru/36Ur3h;

- на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка»

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