В Карелии стали меньше жениться

Число официальных союзов в регионе за прошлый год уменьшилось в сравнении с 2023-м. На данные статистики обратил внимание РБК.

Всего 3713 пар расписались в Карелии в 2024 году. В 23-м желающих узаконить свои отношения было больше на 254.

Жениться предпочитали в летние месяцы, самым жарким на свадьбы стал август.

Возраст женихов в основном от 25 до 34 лет, а девушек от 20 до 29 лет. Но оформляли отношения и более зрелые пары - после 60 лет в брак вступили 188 мужчин и 134 женщины. © «Петрозаводск говорит»