Загадочная музыка Баха прозвучит в Карельской филармонии

1 февраля на сцене Карельской филармонии с концертом «Скрипичные сонаты Баха» выступят два выдающихся исполнителя: лауреат международных конкурсов скрипачка Юлия Игонина и народный артист России мультиинструменталист Александр Князев.

Широкой публике Александр Князев больше известен как виолончелист и органист, но на концерте в филармонии он выступит в качестве пианиста.

Стоит напомнить, что появление в Петрозаводске двух звезд академической сцены стало возможным, благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

И Юлия Игонина, и Александр Князев не впервые выступают в Карелии, они уже завоевали любовь нашей публики, их приезда петрозаводские меломаны ждут. Интересна и программа, с которой гастролируют артисты. В наше время «Шесть соло для скрипки без басового сопровождения», как назвал свой цикл из шести сонат для скрипки и клавира сам Бах, считаются неким показателем технических возможностей скрипки как солирующего инструмента. На протяжении трех веков эти произведения служили прототипами для сольных скрипичных произведений более поздним поколениям композиторов.

Конечно, публика заинтригована новой ипостасью Александра Князева. Будучи известным всему миру виолончелистом, он добился признания как пианист, а в элите органистов - один из немногих признанных виртуозов. У поклонников имя «Александр Князев» вызывает прежде всего ассоциации «Князев, который играет «Большого Баха». И это в большой степени соответствует действительности. В одном из интервью Князев признался, что «ради Баха я начал играть на органе и вроде как даже этому научился, а сейчас прибавил к тому и рояль. Это любовь всей жизни, с детства, когда отец подарил мне пластинку с шестью Бранденбургскими концертами».

Любители академической музыки Петрозаводска знают, что скрипка в руках Юлии Игониной поет подобно человеческому голосу, завораживая слушателя необычайным разнообразием и богатством интонаций, поэтому многие замерли в ожидании концерта, где прозвучит, пожалуй, самая загадочная музыка XVIII века - шесть сонат для скрипки и клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Для молодежи от 14 до 22 лет действует Пушкинская карта.

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