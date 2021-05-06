Задержан злодей, напавший на продавщицу в Петрозаводске

Задержан злодей, напавший на продавщицу магазина разливных напитков на Зареке. Об этом сообщил отец пострадавшей девушки.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 мая в одном из заведений в районе улицы Луначарского. Посетитель магазина ударил продавщицу бутылкой по голове, как только она повернулась к нему спиной. После этого злодей нанес девушке еще несколько ударов, в конце концов ей удалось вырваться и убежать. Мужчина же похитил несколько бутылок алкоголя и скрылся с места происшествия.

В соцсетях было опубликовано видео инцидента. После того, как злоумышленник был найден, ролик удалили.

Пострадавшей жительнице Петрозаводска наложили несколько швов, девушка попала в больницу.