Пенсионерка из Петрозаводска позволила мошеннику украсть ее деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пенсионерке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на счете петрозаводчанки замечена подозрительная активность. Чтобы заблокировать опасные операции, требовалось назвать реквизиты карты. Как только женщина сделала это, с ее счета были списаны 10 тысяч рублей.

По факту дистанционного мошенничества проводится проверка. Полицейские просят жителей республики не раскрывать неизвестным свои персональные данные. Фото spbdnevnik.ru