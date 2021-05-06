06 мая 2021, 14:48
Пенсионерка из Петрозаводска позволила мошеннику украсть ее деньги
Полицейские призывают жителей республики к бдительности
В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что пенсионерке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на счете петрозаводчанки замечена подозрительная активность. Чтобы заблокировать опасные операции, требовалось назвать реквизиты карты. Как только женщина сделала это, с ее счета были списаны 10 тысяч рублей.
По факту дистанционного мошенничества проводится проверка. Полицейские просят жителей республики не раскрывать неизвестным свои персональные данные. Фото spbdnevnik.ru