Жительница Петрозаводска покупала собаку и лишилась сбережений

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя женщина. Горожанка рассказала, что нарвалась на мошенников при попытке приобрести питомца, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая нашла на одном из сайтов объявление о продаже щенка породы ковалер-кинг-чарльз-спаниель. Женщина связалась с продавцом. Он рассказал, что живет в другом регионе, но готов отправить животное доставкой. Для оформления сделки он прислал ссылку, якобы, на сайт транспортной компании и попросил ввести данные карты. После этого со счета женщины списались 34 тысячи рублей. Связь с продавцом оборвалась.

Полиция проводит проверку по сообщению горожанки. Жителей Карелии просят проявлять бдительность и проверять информацию о продавцах, действующих через Интернет. Фото gafki.ru