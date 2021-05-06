Нападение на продавщицу в Петрозаводске попало на видео

Вечером 5 мая в одном из заведений, расположенных на улице Луначарского в Петрозаводске, посетитель напал на продавщицу. Видеозапись нападения опубликовал в соцсетях отец девушки.

Инцидент произошел в одном из магазинов, торгующих разливными алкогольными напитками. На кадрах видно, как бандит ударил продавщицу по голове бутылкой, как только она отвернулась. Затем он нанес девушке еще несколько ударов, после чего ей удалось вырваться и убежать.

Мужчина же вошел за прилавок, спешно схватил несколько бутылок алкоголя и покинул заведение.

Как рассказал нашему изданию отец пострадавшей, девушка получила травмы головы, ей наложили несколько швов. Сейчас она находится в больнице. Написано заявление в полицию.

Просим откликнуться горожан, которые узнали нападавшего.