Задержан мужчина, выстреливший в ребенка в Карелии

В Сегеже задержан 43-летний мужчина, который ранил подростка из пневматического ружья. Об этом сообщает полиция Карелии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 23 апреля. 15-летний школьник возвращался домой, он шел по улице с другом. Около одного из подъездов стоял мужчина, который выстрелил из пневматики в проходящих мимо молодых людей. Пуля попала подростку в лоб и застряла под кожей. Юноша обратился за помощью к медикам.

Стрелявший дал признательные показания. Он не смог объяснить, зачем выстрелил в сторону детей. По словам мужчины, он был выпившим, а никаких конфликтов с подростками у него не было.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия. // Фото: Telegram-канал полиции Карелии