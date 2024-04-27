Проверка назначена после ДТП с участием полицейского автомобиля

По факту ДТП с участием полицейского автомобиля в Петрозаводске назначена проверка. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Карелии.

Напомним, инцидент произошел утром 27 апреля на пересечении улиц Анохина и Максима Горького. Полицейская машина врезалась в легковой автомобиль.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео Sampo.ru