Неизвестные взяли кредит от имени жителя Карелии, его счета арестовали

Житель Медвежьегорского района внезапно обнаружил, что на его банковские счета наложили арест. Оказалось, что он стал жертвой мошенников. Но в возбуждении уголовного дела гражданину отказали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина пришел со своей проблемой на личный прием к прокурору республики. Он рассказал, что обратился в полицию еще в декабре минувшего года.

Полицейские установили, что счета мужчины арестованы, потому что в августе 2022 года неизвестные оформили от его имени договор займа. В итоге образовался долг в размере более 65 тысяч рублей.

Затем микрофинансовая организация направила иск в суд и потребовала взыскать деньги с заемщика, который ничего не занимал. Счета гражданина арестовали.

В возбуждении уголовного дела пострадавшему отказали. Но прокурор признал это незаконным и отменил постановление. По требованию надзорного ведомства следователи все же возбудили дело о мошенничестве. // фото: pixabay.com