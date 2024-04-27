Автомобиль с полицейскими попал в ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня утром два автомобиля, на одном из которых передвигались силовики, столкнулись в центре столицы Карелии.

Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Горького и Анохина на светофоре. ДТП попало в объектив городской камеры наблюдения «Сампо.ру».

Судя по кадрам, двигавшийся автомобиль резко затормозил на светофоре перед пешеходным переходом. Двигавшийся следом полицейский УАЗ так быстро остановиться не смог и наехал сзади на легковушку. Удар не был сильным, детали не отпали, но автомобиль отъехал вперед на несколько метров.

Водитель полицейской машины включил аварийную сигнализацию и приоткрыл дверь, но не выходил. Спустя несколько секунд водитель первой машины уехал в сторону проспекта Ленина, а полицейский автомобиль остался стоять на перекрестке.