Задержан мужчина, напавший на детский сад в Ленобласти

В Ленинградской области задержан подозреваемый в нападении на частный детский сад в Кудрово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД. Им оказался 32-летний мужчина. Во время задержания он был в неадекватном состоянии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, проводится проверка.

Сегодня неизвестный мужчина с ножом во время «тихого часа» пробрался в частный детский сад в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Мужчина метался по крыше постройки и, видимо, что-то кричал. Очевидец снял его на видео.

Сотрудники нажали тревожную кнопку. К детскому саду прибыла охрана и полиция. К тому моменту мужчина успел покинуть территорию организации. Пострадавших нет. Фото : ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области