Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новую функцию

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала скорое нововведение. Пользователям будут доступны реакции. Отметим, что такая функция работает на Facebook с 2016 года, сообщает «Газета.ру».

«Чтобы было удобно выражать их [эмоции] все, мы добавили разные реакции. Посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость - реакции помогут показать чувства откровенно. "Где-то было", - скажете вы. И такая реакция тоже есть»,

- говорится в сообщении соцсети.

В ближайшее время одна из новых реакций станет доступна каждому пользователю. Их набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные «эмоции» под постами. Фото pixabay.com/Stroganova